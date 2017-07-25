Фесикова — 5-я в плавании на 100 м на спине в финале ЧМ, Устинова — 6-я

Канадка Кайли Масс завоевала золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) в плавании на 100 метров на спине. Кайли установила новый мировой рекорд. Второе место заняла американка Кэтлин Бэйкер, а замкнула тройку призёров австралийка Эмили Сибом. Россиянки Анастасия Фесикова и Дарья Устинова показали в финале пятый и шестой результаты соответственно.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Женщины. Спина. 100 м



1. Кайли Масс (Канада) – 58,10 (рекорд мира).

2. Кэтлин Бэйкер (США) – 58,58.

3. Эмили Сибом (Австралия) – 58,59…

5. Анастасия Фесикова (Россия) – 58,83.

6. Дарья Устинова (Россия) – 59,50.