Попова вышла в финал ЧМ на дистанции 200 м кролем с рекордом России

Россиянка Вероника Попова вышла в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) на дистанции 200 метров вольным стилем с третьим результатом — 1.55,08. Отметим, что Вероника на 0,85 секунды превзошла рекорд России, установленный ей же на чемпионате России 2014 года. Выиграла квалификацию 12-кратная чемпионка мира американка Кэти Ледеки (1.54,69).

Отметим, что время Поповой оказалось лучше, чем у всех участниц второго полуфинала.

Медали в данном виде программы будут разыграны в среду, 26 июля.