Итальянские саблистки и французские шпажисты выиграли ЧМ по фехтованию

В Лейпциге (Германия) завершился очередной день чемпионата мира по фехтованию. В женском командном турнире саблисток сборная Италии в финале победила команду Южной Кореи со счётом 45:27. Напомним, что россиянки ранее заняли пятое место, одолев украинок.
В командных соревнованиях шпажистов первенствовали французы, а россияне завоевали бронзу.
Фехтование. Чемпионат мира. Лейпциг, Германия
Женщины. Сабля. Командные соревнования
1. Италия.
2. Южная Корея.
3. Франция…
5. Россия (Яна Егорян, Анна Башта, Софья Позднякова, Валерия Большакова).
Мужчины. Шпага. Командные соревнования
1. Франция.
2. Швейцария.
3. Россия (Павел Сухов, Сергей Ходос, Никита Глазков, Антон Глебко).