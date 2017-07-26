Комарова: Ефимова быстро забудет о третьем месте и будет идти к золоту

Призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка Европы в плавании на спине Станислава Комарова проанализировала выступление Юлии Ефимовой на дистанции 100 метров брассом. 25-летняя россиянка заняла третье место, проиграв американкам Лилли Кинг и Кэти Мейли.



«У Юли со стартом действительно есть проблемы, и она даже нанимала себе олимпийского чемпиона Роналда Скумана, чтобы он ей ставил старт. И мне немножко показалось, что, когда Юля выходила на старт с этой вот рукой в бок, это была какая-то наигранность. Это говорит о том, что она очень хотела победить. Она начала для себя довольно быстро, и в конце чуть-чуть не хватило, было видно, что она просто встала. У меня даже мурашки до сих пор по телу.



По старту – первые 50 метров не страшно было, потому что ей удалось догнать, и в принципе старт у неё всегда такой. Юля никогда не выигрывала старт. Я думаю, тут и эмоции сыграли свою роль, потому что уже все на неё навешали медаль, и это сыграло с ней злую шутку: всё внимание было приковано к ней и к Руте Мейлутите. А об этой американке, которая второе место заняла, вообще никто не разговаривал.



Ну ничего, Юля – боец. Думаю, что на 50 метрах с Кинг будет тяжело биться, потому что у неё скорость феноменальная, а на 200 она поборется. Я думаю, что разница между серебром и бронзой в любом случае есть, и для Юли это будет очень неприятно. Но, зная Юлю и её характер, она уже завтра об этом забудет и будет идти к тому, чтобы завоевать золотую медаль», — сказала Комарова в эфире «Спорт FM».