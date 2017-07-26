Евстигнеев: в матче с венграми россиянам не хватило мозговой скорости

Главный тренер мужской сборной России по водному поло Сергей Евстигнеев постарался объяснить причины неудачи своей команды в четвертьфинале чемпионата мира с венграми, которым его подопечные уступили со счётом 5:14.

«Начало матча получилось для нас неудачным. Пропустили несколько необязательных голов, дали венграм сесть на своего конька, а те, почувствовав уверенность, понеслись. Мы сыграли очень медленно в защите. Нельзя списать это на отсутствие опыта, многие ребята уже поиграли и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы. И также нельзя оправдать скоплением венгерских болельщиков. Наоборот, полные трибуны создают ощущение праздника, гораздо приятнее играть. У нас в России столько людей на водное поло не приходит, ребята, наверное, и позабыли, что это такое.

Сегодня им не хватило даже не физической, а мозговой скорости. Но ребята играют, стараются, постепенно привыкают к этим скоростям. Всё идёт по плану. В любом случае попадание в восьмёрку сильнейших команд мира — это большой шаг вперёд для нашей команды. А если мы уж залезли в восьмёрку, то надо постараться подняться и повыше. Тем более что нас ждёт сборная Черногории, с которой мы тренировались летом. Думаю, нам по силам победить её и сыграть потом за пятое место", — приводит слова Евстигнеева агентство «Весь спорт».