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Пригода: ребята на чемпионате мира уже 26 секунд разменивают, надо подтягиваться

26 июля 2017, среда. 09:40. Другие

Российский пловец Кирилл Пригода оценил своё выступление в полуфинале чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) на дистанции 50 м брассом. Он вышел в финал с четвёртым временем — 26,85 секунды. Этот результат является рекордом России.

«26,85 – время хорошее, я доволен, но ребята тут уже 26 секунд разменивают, надо подтягиваться.

Приятно творить историю российского плавания. Хочется устанавливать новые рекорды. Впереди финал. Посмотрим, что будет там», — приводит слова Пригоды «Весь спорт».

Источник: Весь спорт Сообщить об ошибке
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Кирилл Пригода
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26 июля 2017, среда
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