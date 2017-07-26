Пригода: ребята на чемпионате мира уже 26 секунд разменивают, надо подтягиваться

Российский пловец Кирилл Пригода оценил своё выступление в полуфинале чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) на дистанции 50 м брассом. Он вышел в финал с четвёртым временем — 26,85 секунды. Этот результат является рекордом России.

«26,85 – время хорошее, я доволен, но ребята тут уже 26 секунд разменивают, надо подтягиваться.

Приятно творить историю российского плавания. Хочется устанавливать новые рекорды. Впереди финал. Посмотрим, что будет там», — приводит слова Пригоды «Весь спорт».