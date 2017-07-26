Велогонщики Кочетков и Бельков продлили контракты с Katusha-Alpecin

Российские велогонщики Павел Кочетков и Максим Бельков продлили контракты с Katusha-Alpecin до 2019 и 2018 года соответственно, сообщает официальный сайт команды. В минувшем сезоне Кочетков победил на чемпионате России, в 2015 году он был лидером горной классификации на «Джиро д'Италия».

Бельков проводит шестой сезон в составе команды. В 2013 году он стал победителем этапа «Джиро д'Италия», а также становился лучшим в горной классификации на «Туре Австрии» и «Туре Романдии».

С нынешнего сезона команды «Катюша» переименована на Katusha-Alpecin.