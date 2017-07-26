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Bronenosec Sailing Team — седьмая после третьего дня этапа 52 Super Series

26 июля 2017, среда. 23:24. Другие

Во среду, 26 июля, в Пуэрто-Порталс (Мальорка, Испания) завершился очередной день соревнований пятого этапа 52 Super Series по парусному спорту. Команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team записала в актив два четвертых прихода, но этого оказалось недостаточно, чтобы поправить турнирное положение. По результатам трёх дней гонок команда занимает седьмое место с отставанием от первой тройки в 4 пункта.

«Сегодня просто день неоправданных ожиданий – обе гонки складывались для нас неплохо, мы шли в тройке, а во второй гонке даже лидировали, но не смогли защитить позицию. У нас есть все ингредиенты для победы, не хватает немного везения», — рассказал рулевой команды Владимир Любомиров.

Две победы американской Sled в сегодняшних гонках подняли команду на вторую строчку зачета. На третью поднялись их соотечественники – Quantum Racing. С минимальным преимуществом продолжает лидировать шведская RAN.

Посмотреть видео вы можете в Youtube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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26 июля 2017, среда
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