Bronenosec Sailing Team — седьмая после третьего дня этапа 52 Super Series

Во среду, 26 июля, в Пуэрто-Порталс (Мальорка, Испания) завершился очередной день соревнований пятого этапа 52 Super Series по парусному спорту. Команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team записала в актив два четвертых прихода, но этого оказалось недостаточно, чтобы поправить турнирное положение. По результатам трёх дней гонок команда занимает седьмое место с отставанием от первой тройки в 4 пункта.



«Сегодня просто день неоправданных ожиданий – обе гонки складывались для нас неплохо, мы шли в тройке, а во второй гонке даже лидировали, но не смогли защитить позицию. У нас есть все ингредиенты для победы, не хватает немного везения», — рассказал рулевой команды Владимир Любомиров.



Две победы американской Sled в сегодняшних гонках подняли команду на вторую строчку зачета. На третью поднялись их соотечественники – Quantum Racing. С минимальным преимуществом продолжает лидировать шведская RAN.

Посмотреть видео вы можете в Youtube.