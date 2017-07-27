Чемпионка ОИ-2012 по синхронному плаванию выиграла этап ЧР по сёрфингу

В Калининградской области прошёл этап чемпионата России по сёрфингу. Этот вид спорта включён в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. В дисциплине «короткая доска» победили Сергей Мысовский и олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Анжелика Тиманина.

Сёрфинг. Этап чемпионата России. Зеленоградск

Мужчины. Короткая доска

1. Сергей Мысовский (Санкт-Петербург).

2. Игорь Глазырин (Челябинск).

3. Евгений Исаков (Калининград).



Длинная доска

1. Евгений Исаков (Калининград).

2. Сергей Мысовский (Санкт-Петербург).

3. Данила Новожилов (Санкт-Петербург).



Женщины. Короткая доска

1. Анжелика Тиманина (Москва).

2. Анна Матвеева (Калининград).

3. Юлия Капитонова (Москва).



Длинная доска

1. Анна Матвеева (Калининград).

2. Анжелика Тиманина (Москва).

3. Марина Хайкина (Москва).