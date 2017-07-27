Чемпионка ОИ-2012 по синхронному плаванию выиграла этап ЧР по сёрфингу

В Калининградской области прошёл этап чемпионата России по сёрфингу. Этот вид спорта включён в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. В дисциплине «короткая доска» победили Сергей Мысовский и олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Анжелика Тиманина.
Сёрфинг. Этап чемпионата России. Зеленоградск
Мужчины. Короткая доска
1. Сергей Мысовский (Санкт-Петербург).
2. Игорь Глазырин (Челябинск).
3. Евгений Исаков (Калининград).
Длинная доска
1. Евгений Исаков (Калининград).
2. Сергей Мысовский (Санкт-Петербург).
3. Данила Новожилов (Санкт-Петербург).
Женщины. Короткая доска
1. Анжелика Тиманина (Москва).
2. Анна Матвеева (Калининград).
3. Юлия Капитонова (Москва).
Длинная доска
1. Анна Матвеева (Калининград).
2. Анжелика Тиманина (Москва).
3. Марина Хайкина (Москва).