Рылов и Колесников вышли в финал ЧМ на дистанции 200 м на спине

Российские спортсмены Евгений Рылов и Климент Колесников вышли в финал чемпионата мира по водным видам спорта, который продолжается в Будапеште (Венгрия), на дистанции 200 м на спине. Евгений Рылов показал третье время (1.54,94) во втором, более быстром полуфинале и стал третьим в сводном протоколе по итогам двух полуфинальных заплывов.

Колесников выиграл первый полуфинал, установив новый юниорский рекорд мира — 1.55,15. Это четвёртое время дня. С лучшим результатом вышел в финал китайский пловец Сю Цзяю (1.54,79).