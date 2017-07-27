Гандболистки РФ с победы над Норвегией стартовали на ЧЕ U19 в Словении

В Целе (Словения) стартовал чемпионат Европы U19 по гандболу среди девушек. В первом матче россиянки встречались со сверстницами из Норвегии и одержали победу со счётом 23:15 (11:10). В составе сборной России по пять мячей забили Антонина Скоробогатченко и Мария Дудина, по три раза отличились Екатерина Зеленкова и Ольга Щербак.

28 июля в матче второго тура подопечные Вячеслава Кириленко сыграют с командой Македонии. Матч начнётся в 18:00 по московскому времени. Также в группе россиянки, являющиеся действующими чемпионками мира в этом возрасте, сыграют с Хорватией.