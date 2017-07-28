Пахалина: проблема в том, что у нас многие пытаются слепо копировать китайцев

Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы по прыжкам в воду с трамплина Юлия Пахалина рассказала, почему, по её мнению, сборная России с 2009 года не могла выиграть золото чемпионата мира в прыжках в воду. На мировом первенстве в Будапеште золото в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина взяли Илья Захаров и Евгений Кузнецов.

«На этот вопрос, наверное, лучше ответил бы мой папа – по-тренерски. На мой взгляд, здесь много компонентов.

У нас была большая конкуренция внутри страны – Вера Ильина, Ирина Лашко, я – мы хотели выиграть, чтобы просто куда-то поехать. Мы были одними из лучших в мире, но втроём оказались в России. Сейчас не вижу конкуренции в стране. Тех, кто прыгает, никто не подпирает, им не надо стремиться. Я не говорю о Захарове, о Кузнецове – они уже находятся на другой волне, соревнуются с миром и с собой. А уйдут они – кто будет прыгать?

Ещё одна проблема – у нас многие пытаются слепо копировать китайцев. Не понимая, что и зачем – увидели, что китайцы так делают, значит, так и надо. Но посмотрите, кто сидит на бортике у китайцев, – очень много тех, с кем я прыгала. Это поколение само прыгало на мировом уровне, а сейчас тренирует.

А у нас? Тренеры в России сами никогда ничего не выигрывали. Кроме Ирины Калининой, но она прыгала очень давно, и если вы посмотрите на плёнке её прыжки, то это уровень сегодняшнего мастера спорта. В те времена это было круто, сейчас – нет. И она одна такая, других тренеров вообще нет. То ли зарплаты маленькие, то ли стимулов нет – не идут», — цитирует Пахалину Sports.