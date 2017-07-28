Абакумова: Мутко я уважаю и обожаю. Он столько сделал и ещё сделает!

Российская метательница копья Мария Абакумова, лишённая серебряной медали Олимпийских игр 2008 года в связи с обнаружением в её допинг-пробе запрещённого препарата туринабола, рассказала, продолжает ли общаться с вице-премьером РФ Виталием Мутко, который поддерживал её на протяжении карьеры.

«Кстати, видела его не так давно. На стадионе «Кубань» была большая компания руководителей — также и губернатор Вениамин Иванович Кондратьев, министр спорта края Людмила Александровна Чернова, ректор университета физкультуры и спорта Султан Меджидович Ахметов. Я со всеми пообщалась.

Виталия Леонтьевича я уважаю и обожаю. Он столько сделал и ещё сделает! Все легкоатлетические базы привёл в порядок. Потом мы с Димой просили Виталия Леонтьевича на базе в Новогорске сделать сетку внутри манежа, чтобы можно было метать с разбега, когда на улице холодно. Там сложная конструкция, но наша просьба была выполнена.

Позитивный человек Мутко, увидишь — сразу настроение поднимается. Не каждый руководитель так относится к спортсменам, что помнит, у кого сколько детей или какие проблемы", — цитирует Абакумову «Независимая спортивная газета».

Мужем Марии является российский копьеметатель Дмитрий Тарабин.