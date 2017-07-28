Устюгов стал 15-м в забеге в гору на фестивале Blink в Норвегии

На фестивале Blink в Санднесе (Норвегия) состоялся лыжероллерный забег в гору Lysebotn Opp, в котором приняли участие лыжники и биатлонисты. Победителем соревнований у мужчин стал норвежец Ханс Кристер Холунн, россиянин Сергей Устюгов занял 15-е место. В женском старте первенствовала шведка Шарлотта Калла.
Лыжероллеры. Фестиваль Blink. Lysebotn Opp. 7,5 км. Мужчины
1. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 27.37,6.
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – +1.13,9.
3. Матти Хейккинен (Финляндия) – +1.25,6.
15. Сергей Устюгов (Россия) – +3.33,5...
26. Сергей Турышев (Россия) – +4.16,9.
Женщины
1. Шарлотте Калла (Швеция) – 33.18,3.
2. Хайди Венг (Норвегия) – +40,3.
3. Марит Бьорген (Норвегия) – +1.50,5.
7. Юлия Чекалёва (Россия) – +3.50,0...
9. Юлия Белорукова (Россия) – +4.04,4.
10. Анастасия Седова (Россия) – +4.09,0...
14. Яна Кирпиченко (Россия) – +4.52,7...
16. Полина Кальсина (Россия) – +4.56,3
22. Елена Соболева (Россия) – +6.19,7...
24. Анастасия Власова (Россия) – +6.48,4...
27. Анна Медведева (Россия) – +7.02,6...
29. Ольга Царёва (Россия) – +7.10,8...
32. Анастасия Доценко (Россия) – +7.50,9...
38. Алиса Жамбалова (Россия) – +8.24,4...
47. Екатерина Юрлова (Россия) – +9.48,4.