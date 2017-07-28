Устюгов стал 15-м в забеге в гору на фестивале Blink в Норвегии

На фестивале Blink в Санднесе (Норвегия) состоялся лыжероллерный забег в гору Lysebotn Opp, в котором приняли участие лыжники и биатлонисты. Победителем соревнований у мужчин стал норвежец Ханс Кристер Холунн, россиянин Сергей Устюгов занял 15-е место. В женском старте первенствовала шведка Шарлотта Калла.

Лыжероллеры. Фестиваль Blink. Lysebotn Opp. 7,5 км. Мужчины

1. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 27.37,6.

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – +1.13,9.

3. Матти Хейккинен (Финляндия) – +1.25,6.

15. Сергей Устюгов (Россия) – +3.33,5...

26. Сергей Турышев (Россия) – +4.16,9.

Женщины

1. Шарлотте Калла (Швеция) – 33.18,3.

2. Хайди Венг (Норвегия) – +40,3.

3. Марит Бьорген (Норвегия) – +1.50,5.

7. Юлия Чекалёва (Россия) – +3.50,0...

9. Юлия Белорукова (Россия) – +4.04,4.

10. Анастасия Седова (Россия) – +4.09,0...

14. Яна Кирпиченко (Россия) – +4.52,7...

16. Полина Кальсина (Россия) – +4.56,3

22. Елена Соболева (Россия) – +6.19,7...

24. Анастасия Власова (Россия) – +6.48,4...

27. Анна Медведева (Россия) – +7.02,6...

29. Ольга Царёва (Россия) – +7.10,8...

32. Анастасия Доценко (Россия) – +7.50,9...

38. Алиса Жамбалова (Россия) – +8.24,4...

47. Екатерина Юрлова (Россия) – +9.48,4.