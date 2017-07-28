Рылов: тренер хотел снять меня с чемпионата мира из-за травмы, но я отказался

Россиянин Евгений Рылов, завоевавший золото на дистанции 200 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, признался, что мог пропустить турнир из-за травмы плеча и будет вынужден перенести операцию.



«Тренер вообще хотел снять меня с чемпионата мира, но я не захотел. Он сказал: тогда уколы блокады и только 200 м на спине! Так мы и сделали, мне поставили уколы блокады. Было страшно, было психологическое давление сильное. В августе мне сделают операцию, без разреза, без всего. Восстановление займёт максимум четыре месяца.



Практически у меня готовность, как была на чемпионате России, на пик формы выйти не получилось. Пришлось спуститься с гор, где был сбор, часть подготовки я не выполнил из-за травмы. Задача на 200 м была сейчас просто проплыть и кайфануть. Получилось! Посмотрим, как там будет с комбинированной эстафетой, плечо вроде пока не беспокоит», — цитирует Рылова «Р-Спорт».