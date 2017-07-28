Сборная РФ по пляжному футболу разгромила Грецию на этапе Евролиги в Москве

В Москве на стадионе «Янтарь» завершился первый игровой день третьего этапа Евролиги-2017 по пляжному футболу. Сборная России разгромила команду Греции со счётом 9:0. По два гола забили Борис Никоноров, Алексей Макаров и Артур Папоротный.
Во втором туре, который состоится 29 июля, сборная России сыграет с командой Беларуси, которая в первом туре взяла верх над швейцарцами – 8:4.
Пляжный футбол. Евролига. Третий этап. Москва, Россия
Дивизион А. Первый тур
Россия — Греция — 9:0 (3:0, 4:0, 2:0).
Беларусь — Швейцария — 8:4 (2:0, 0:3, 6:1).