Мужская сборная РФ завоевала серебро ЧМ в кролевой эстафете 4х200 м

Сборная России завоевала серебряную медаль в мужской эстафете 4х200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Россияне Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Данила Изотов и Александр Красных уступили только сборной Великобритании, опередив команды США и Австралии.

Это четвёртая медаль России, завоеванная пловцами 28 июля, после побед Юлии Ефимовой, Евгения Рылова и Антона Чупкова.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия

Плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м. Вольный стиль

1. Великобритания – 7.01,70.

2. Россия – 7.02,68.

3. США – 7.03,18.