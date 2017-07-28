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Ефимова: надеюсь, дальше будет только лучше

28 июля 2017, пятница. 23:44. Другие

Российская пловчиха Юлия Ефимова, ставшая пятикратной чемпионкой мира после победы на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2017 года, выразила надежду, что эта не последняя её награда на первенстве планеты в Будапеште.

«Я давно не плыла по своим лучшим результатам. Посмотрим, что получится на дистанции 50 метров. Надеюсь, дальше будет только лучше. Я не расстраиваюсь, что нет рекорда. Всё впереди, буду работать. Просто знаю, что давно готова на это время. Будем потихоньку работать», сказала Ефимова в эфире «Все на матч».

Ефимова завоевала золото ЧМ-2017 на дистанции 200 м брассом
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Юлия Ефимова
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28 июля 2017, пятница
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