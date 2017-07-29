Словак Саган победил на 1-м этапе веломногодневки «Тур Польши»

Словацкий велогонщик Петер Саган из команды Bora-Hansgrohe победил на первом этапе многодневки Мирового тура «Тур Польши». Саган преодолел дистанцию 130 километров в Кракове за 2 часа 56 минут 16 секунд. Вторым пересёк финишную черту австралиец Калеб Эван из Orica-Scott, третьим — голландец Данни Ван Поппель из Sky.

Лучшим из россиян был Роман Майкин из команды «Газпром-Русвело», ставший пятнадцатым. Ильнур Закарин, показавший лучший результат из российских гонщиков команды Katusha-Alpecin, – 57-й.