Станкович: противостояние России и Швейцарии — классика пляжного футбола

Нападающий сборной Швейцарии по пляжному футболу Деян Станкович поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой России в третьем туре московского этапа Евролиги.

«Мы посмотрели оба матча россиян на турнире и будем анализировать игру вашей команды. Противостояние России и Швейцарии всегда получается ярким, насыщенным, эмоциональным и зрелищным. Зрители всегда в восторге от наших сражений. Можно сказать, что это классика пляжного футбола: много голов, много бисиклет и других акробатических приёмов. Мы знаем всех игроков сборной России. В вашей команде есть пара новичков, но и с их игрой мы знакомы по чемпионату России. Так что мы знаем, как играть с Россией. Будем стремиться показать свой пляжный футбол: красивый и зрелищный», — приводит слова Станковича beachsoccerrussia.ru.