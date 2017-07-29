Сборная России по пляжному футболу обыграла Беларусь на этапе Евролиги в Москве

В Москве завершился второй тур третьего этапа Евролиги-2017 по пляжному футболу. Сборная России перед своими болельщиками одержала вторую победу подряд, одолев сборную Беларуси со счётом 3:2.

Российские «пляжники» выиграли первый период благодаря голам Юрия Крашенинникова и Антона Шкарина. Но белорусам удалось сравнять счёт. Ближе к концу матча Шкарин реализовал штрафной, оформив дубль в матче, и принёс своей команде победу.

30 июля сборная России завершит домашний этап поединком с командой Швейцарии, которая в матче второго тура разгромила сборную Греции со счётом 8:1.

Пляжный футбол. Евролига-2017. Третий этап. Москва, Россия

Дивизион А. Второй тур

Россия — Беларусь — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).

Швейцария — Греция — 8:1 (4:0, 2:1, 2:0).