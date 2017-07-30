Мужская сборная России завоевала бронзу ЧМ в комбинированной эстафете 4х100 м

Мужская сборная России по плаванию завоевала бронзовые медали в комбинированной эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, уступив сборным США и Великобритании. Американцы преодолели дистанцию за 3.27,91. Британцы уступили победителям 1,04, а россияне — 1,85.

Бронзовыми призёрами в составе сборной России стали Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Александр Попков и Владимир Морозов, который выиграл свой этап. Отечественные пловцы установили рекорд России.

В последний раз российской команде удалось выиграть медаль в этом виде 10 лет назад – на чемпионате мира-2007 в Мельбурне.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия

Плавание. Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м

1. США — 3.27,91.

2. Великобритания — 3.28,95.

3. Россия — 3.29,76.