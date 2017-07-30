У Неугодникова и Елфимова 7 побед на двоих в WMRT St.Petersburg Yacht Club Cup

Победой команды из США завершился 30 июля квалификационный этап Match Cup Russia – St.Petersburg Yacht Club Cup. Российские экипажи, для которых это был дебют в Мировом туре по матчевым гонкам на катамаранах класса М32, также сумели завоевать ряд побед. К основному этапу допущены команды Евгения Неугодникова (Екатеринбург) и Евгения Елфимова (Москва).



Квалификационные соревнования собрали в Яхт-клубе Санкт-Петербурга семь экипажей из пяти стран, в том числе три российские команды. В течение трёх гоночных дней, 28-30 июля, акватория Невской губы Финского залива испытывала участников лёгкими ветрами и проливным дождём. По-настоящему рабочим днем оказался только заключительный день. В свежем ветре состоялось порядка 30 встреч.



Победителем соревнований стал молодой экипаж из США Маркуса Эдеграна. На втором месте финишировал голландский шкипер Питер-Ян Постма, замкнула тройку польская команда со шкипером Лукашем Вощински. Евгений Неугодников завоевал 4 победы, Евгений Елфимов – 3. Эти российские экипажи вместе с Gazprom Team Russia составят российский флот этапа. Противостоять россиянам будут 12 команд из девяти стран, в том числе и победитель Тура 2016 года новозеландец Фил Робертсон, для которого это уже не первый визит в Санкт-Петербург.



Согласно программе соревнований World Match Racing Tour в Санкт-Петербурге 1-3 августа гонки Match Cup Russia пройдут в акватории Невской губы с базой в Яхт-клубе Санкт-Петербурга. А уже решающие матчи этапа состоятся 4-6 августа у стен Петропавловской крепости.

WMRT St.Petersburg Yacht Club Cup