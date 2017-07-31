Дикеч победил на чемпионате Европы в стрельбе из револьвера

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе. В стрельбе из револьвера с 25 м победил турок Юсуф Дикеч, в стрельбе из крупнокалиберной винтовки с 300 м из положения лёжа – швейцарец Ян Лохбихлер. В стрельбе из винтовки с 300 м из трёх положений первенствовали француз Алексис Райно и представительница Австрии Франциска Пеер.

Стендовая стрельба. Чемпионат Европы. Баку

Мужчины. Револьвер. Личный турнир

1. Юсуф Дикеч (Турция) – 587.

2. Кристиан Райтц (Германия) – 582.

3. Питер Олеск (Эстония) – 580.

Винтовка. 300 м. Стрельба из положения лёжа

1. Ян Лохбихлер (Швейцария) – 598.

2. Франк Флейшман (Германия) – 595.

3. Раймонд Дебевец (Словения) – 595.

Винтовка. 300 м. Стрельба из трёх положений

1. Алексис Райно (Франция) – 1167.

2. Иштван Пени (Венгрия) – 1163.

3. Петер Сиди (Венгрия) – 1161.

Женщины. Винтовка. 300 м. Стрельба из трёх положений

1. Франциска Пеер (Австрия) – 580.

2. Лиза Мюллер (Германия) – 576.

3. Сина Буск (Норвегия) – 575.



Смешанные команды. Винтовка. 300 м

1. Швейцария – 372.

2. Австрия – 371.

3. Швеция – 361.