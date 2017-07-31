Дикеч победил на чемпионате Европы в стрельбе из револьвера

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе. В стрельбе из револьвера с 25 м победил турок Юсуф Дикеч, в стрельбе из крупнокалиберной винтовки с 300 м из положения лёжа – швейцарец Ян Лохбихлер. В стрельбе из винтовки с 300 м из трёх положений первенствовали француз Алексис Райно и представительница Австрии Франциска Пеер.
Стендовая стрельба. Чемпионат Европы. Баку
Мужчины. Револьвер. Личный турнир
1. Юсуф Дикеч (Турция) – 587.
2. Кристиан Райтц (Германия) – 582.
3. Питер Олеск (Эстония) – 580.
Винтовка. 300 м. Стрельба из положения лёжа
1. Ян Лохбихлер (Швейцария) – 598.
2. Франк Флейшман (Германия) – 595.
3. Раймонд Дебевец (Словения) – 595.
Винтовка. 300 м. Стрельба из трёх положений
1. Алексис Райно (Франция) – 1167.
2. Иштван Пени (Венгрия) – 1163.
3. Петер Сиди (Венгрия) – 1161.
Женщины. Винтовка. 300 м. Стрельба из трёх положений
1. Франциска Пеер (Австрия) – 580.
2. Лиза Мюллер (Германия) – 576.
3. Сина Буск (Норвегия) – 575.
Смешанные команды. Винтовка. 300 м
1. Швейцария – 372.
2. Австрия – 371.
3. Швеция – 361.