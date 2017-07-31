IAAF запретила российским легкоатлетам на ЧМ в Лондоне петь гимн в отелях

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) запретила российским легкоатлетам петь гимн страны в официальных объектах чемпионата мира в Лондоне, включая отели.

«Национальный гимн страны нейтрального спортсмена не может исполняться при помощи средств звуковоспроизведения или а капелла рядом с любым объектом, связанным с проведением мероприятия, включая, но не ограничиваясь соревновательным стадионом, разминочными аренами, зоной регистрации, тренировочными аренами и отелями», — цитирует ТАСС регламент участия нейтральных спортсменов на ЧМ.

Ранее IAAF наложила запрет на использование российскими атлетами спортивной формы цветов национального флага, символы страны не должны появляться на теле спортсменов (нельзя красить волосы в цвета триколора, набивать татуировки, ювелирные украшения, тейпирование, маникюр и прочее).

Запрет распространяется и на сопровождающих спортсменов лиц, которым также запрещено появляться рядом с объектами чемпионата мира с флагами, баннерами. IAAF будет проверять внешний вид российских спортсменов на соответствие правилам, в случае их нарушений будут применены санкции.

Допуск на стартующий 4 августа в Лондоне ЧМ имеют 19 российских легкоатлетов, которые будут выступать под нейтральным флагом в связи с отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики.