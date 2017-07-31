Совет IAAF намерен сохранить в силе отстранение ВФЛА до выполнения всех условий

Совет IAAF под председательством главы федерации Себастьяна Коэ обсудил последний доклад независимой рабочей группы IAAF под руководством Руне Андерсена о процессе восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в международной федерации, сообщает пресс-служба IAAF.

Целевая группа считает, что в достижении ряда условий, установленных Советом, был достигнут прогресс, но эти условия ещё не выполнены в полном объёме, и несколько важных шагов ещё предстоит совершить. Совет IAAF единогласно согласился оставить отстранение в силе.

Доклад будет заслушан на 51-м Конгрессе IAAF, который состоится 2-3 августа. Там будет предложено продолжить приостановление членства ВФЛА в IAAF до тех пор, пока все условия не будут выполнены.