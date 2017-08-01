Ефимова: за букетом невесты охотиться не буду, пока он мне не нужен

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира российская пловчиха Юлия Ефимова на пресс-конференции призналась, что в ближайшее время выходить замуж не планирует.



«Оставшийся месяц лета планирую провести в разъездах по России. Ну и отдыхать, конечно, буду, надеюсь много. Первым делом поеду в Волгодонск на свадьбу к подруге, потом к ещё одной подруге и ещё одной. Много моих подружек этим летом выходят замуж. Вот так весь август по России. Охотиться за букетом невесты не буду, мне он пока не нужен», — передаёт слова Ефимовой корреспондент «Чемпионата» Альбина Ахатова.