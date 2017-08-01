Калеб выиграл 4-й этап веломногодневки «Тур Польши», Порсев — 11-й

Австралиец Эван Калеб из команды Orica Scott победил на четвёртом этапе веломногодневки «Тур Польши». В общем зачёте лидирует словак Петер Саган, выступающий за Bora-Hansgrohe.
Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Тур Польши»
4-й этап. Заверце – Забже, Польша. 238 км
1. Эван Калеб (Австралия, Orica Scott) – 5:38.49.
2. Дэнни Ван Поппель (Нидерланды, Sky) – то же время
3. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe)...
11. Александр Порсев (Россия, «Газпром-РусВело»)…
25. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin)…
29. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело»)…
68. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело»)…
74. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело»)…
113. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») — +0.27…
119. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) — +0.33…
122. Роман Майкин (Россия, «Газпром-РусВело») — +0.45…
125. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – +0.58…
147. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) — +8,06
Общая классификация. После 4-го этапа
1. Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe) – 15:41.47.
2. Дилан Тойнс (Бельгия, BMC) – +0.10
3. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – +0.16...
17. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +0.43…
27. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») — +1.41…
33. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +2.48…
58. Сергей Лагутин (Россия, «Газпром-РусВело») – +6.26…
63. Павел Брутт (Россия, «Газпром-РусВело») – +9.10…
74. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – +11.20
79. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – +13.30…
90. Александр Порсев (Россия, «Газпром-РусВело») — +14.24…
117. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – +18.43…
133. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») – +24.15…
135. Роман Майкин (Россия, «Газпром-РусВело») – +25.09.