Бишофф победил на 10-м этапе велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme

Вечером 1 августа в Улан-Удэ завершился 10-й этап (446 км) ультрамарафонской шоссейной многодневной велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme. Победу одержал немец Пьер Бишофф. Второе место в одно время с победителем занял лидер общего зачёта россиянин Алексей Щебелин. Третьим стал датчанин Петер Сандхольт. Отставший от лидеровМарсело Флорентино Соарес из Бразилии уложился в четырёхчасовой лимит и продолжает гонку в общем зачёте.

11 этап пройдёт по маршруту Улан-Удэ – Чита, его протяжённость составит 660 км. Прибытие в Читу ожидается 3 августа в первой половине дня по местному времени.

Ежегодная велогонка проходит через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Свободный, Хабаровск и финиширует 10 августа во Владивостоке.