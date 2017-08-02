Пятикратный чемпион мира Обухов подписал контракт с ХКМ «Динамо-Казань»

Пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион России по хоккею с мячом Сергей Обухов подписал контракт с казанским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. 7 августа игрок отправится с командой на учебно-тренировочный сбор в Зеленодольск.

Обухов уже выступал за казанское «Динамо» с 2010 по 2012 год. Он помог команде стать чемпионом России сезона-2011/11 и победителем Кубка мира — 2010.

Также 43-летний хоккеист защищал цвета кировской «Родины», алма-атинского и московского «Динамо», архангельского «Водника» и шведского «Фалуна».