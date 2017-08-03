Шишкарёв: в сезоне-2019/20 гандбольный «Спартак» должен попасть в Лигу чемпионов

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв на презентации нового московского гандбольного клуба «Спартак» рассказал о целях, которые будут стоять перед командой в предстоящие сезоны.

«Я, как спартаковец с 38-летним стажем, являясь президентом гандбольной федерации Москвы, хочу, при всей симпатии и любви, создать равные условия для конкуренции и развития во имя развития гандбола и упрочнения на международной арене.

Я безмерно счастлив, что новый клуб именно «Спартак». Я желаю много побед клубу, и мы будем поддерживать его в рамках справедливой и честной конкуренции. Мы создали клуб не для того, чтобы кому-то противопоставить, а чтобы доказать свою состоятельность на гандбольной площадке.

Рассказывая о целях клуба, я делаю смелое заявление: в сезоне-17/18 мы рассчитываем войти в тройку призёров, сезоне-18/19 – выиграть чемпионат России, в сезоне-19/20 – попасть в Лигу чемпионов. Московский клуб должен стать базовым для страны. Мы хотим, чтобы сюда стремились игроки как российские, так и иностранные, чтобы этот клуб позволил готовить игроков такого уровня, кто пробьётся на Олимпийские игры — 2020. Я надеюсь, что игроки нового клуба поедут на Олимпиаду и завоюют там медали. Спасибо всем ребятам, Анне Борисовне Алёшиной, болельщикам клуба», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Альбина Ахатова.