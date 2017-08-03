Туриева победила на ЧР по тяжёлой атлетике в Чебоксарах в категории до 63 кг

В Чебоксарах продолжается чемпионат России по тяжёлой атлетике. В весовой категории до 63 кг победу одержала чемпионка мира 2013 года, чемпионка Европы 2014 года Тима Туриева. Второе место заняла Татьяна Алеева. Тройку призёров замкнула Ольга Тё.



Тяжёлая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары

Женщины. До 63 кг

1. Тима Туриева (Московская область – РСО-Алания) – 231 кг (106+125).

2. Татьяна Алеева (Кемеровская область – Новосибирская область) – 219 (99+120).

3. Ольга Тё (Москва – Омская область) – 205 (95+110).