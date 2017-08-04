На шестом этапе «Тура Польши» часть трассы вместе с пелотоном пробежал пони

Во время шестого этапа веломногодневки Мирового тура «Тур Польши» на трассу выбежал пони, который преодолел вместе с гонщиками часть дистанции, после чего свернул в один из переулков.



«Чудеса дрессировки от Романа Майкина на сегодняшнем этапе „Тура Польши“, — написано на официальной странице российской команды „Газпром-Русвело“ в сети „Фейсбук“.

Посмотреть видео момента вы можете в «фейсбуке».

Победил на шестом этапе австралиец Джек Хэйг из команды Orica–Scott, а россиянин Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin стал седьмым.