Денисенко: могу заявить, что мы с Анастасией ожидаем пополнения в семье

Двукратный призёр Олимпийских игр в тхэквондо россиянин Алексей Денисенко сообщил, что его супруга — бронзовый призёр Олимпиады-2012 Анастасия Барышникова — ждёт ребёнка. 4 августа в Москве стартует этап Гран-при

«Анастасия очень любит этот вид спорта и до сих пор им живёт. Но не будем загадывать о её возвращении, сейчас для неё важнее прежде всего – и для меня тоже – это семья. Когда возвращаешься домой, это лучшее — сейчас я это понимаю. И могу заявить, что мы ожидаем пополнения в семье.

Я чувствую себя хорошо. После полученной травмы для меня это первый турнир. Есть переживания, но это нормально, потому что новый цикл, новые эмоции и новая подготовка. Готовился со сборной России на высшем уровне. Для меня по-прежнему важно выиграть золото Олимпийских игр. Но я не гоняюсь за реваншами — я уважаю всех спортсменов, они лучшие в своей стране. А для меня важен результат, я не считаю свои победы и проигрыши.

Хорошо, что меняются правила, это говорит о развитии спорта. Да, нам придётся подстраиваться под нововведения; весь мир работает над этим. Иногда бывает, что спортсмены путаются в подсчётах. Тхэквондо таким образом становится более агрессивным боевым и зрелищным видом спорта», — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Альбина Ахатова.