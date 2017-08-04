Барберо выиграл 4-й этап «Вуэльты Бургоса», Чернецкий — 20-й

Испанский гонщик Карлос Барберо одержал победу на четвёртом этапе многодневной велогонки «Вуэльта Бургоса». Дистанцию протяжённостью 147 км Барберо преодолел за 3 часа 19 минут и 19 секунд. Вторым финишировал итальянец Джанни Москон из Sky, третьим – француз Жюлиан Алафилипп из Quick-Step Floors. Лучший из российских участников Сергей Чернецкий («Астана») – 20-й.

В общем зачёте лидирует испанец Микель Ланда (Sky), Чернецкий замыкает десятку.

«Вуэльта Бургоса». 4-й этап. Бодегас Набал – Клуния, 147 км

1. Карлос Барберо (Испания, Movistar) – 3:19.19

2. Джанни Москон (Италия, Sky) – то же время

3. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – то же время…

20. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») — +0.03

Общий зачёт после четырёх этапов

1. Микель Ланда (Испания, Sky) – 15:00.54

2. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floor) – +0.27

3. Энрик Мас (Испания, Quick-Step Floors) – +0.46…

10. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – +1.42.