Болт: отец хочет, чтобы я продолжал бегать, но решение не изменю

Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт поделился впечатлениями от выступления в квалификации чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне на дистанции 100 метров, а также заявил, что не собирается менять решение о завершении карьеры.

«Мне не повезло со стартовыми колодками. Это были худшие колодки, которые я когда-либо видел. Из-за этого я споткнулся и проиграл старт. Забег получился непростым, но я думаю, что нахожусь в неплохой форме. Лучше о моём состоянии скажет полуфинал.

Что касается завершения карьеры, то я не передумаю, хотя отец хочет, чтобы я продолжал бегать. Но я буду счастлив уйти после этого чемпионата», — приводит слова Болта Reuters.