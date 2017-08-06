Гатлин поклонился Болту после победы на стометровке

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт из Ямайки завершил свою великую карьеру в индивидуальных стартах бронзовой медалью, завоёванной на чемпионате мира по лёгкой атлетике в беге на 100 метров. В финальном забеге Болт 0,03 секунды уступил победителю, олимпийскому чемпиону 2004 года, американцу Джастину Гатлину. После финиша Гатлин поклонился королю спринта.

«Это был совсем не идеальный забег. Меня подвёл старт… но так иногда случается. И всё же это блестяще, отличная карьера», — сказал Болт в интервью французскому телевидению.

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