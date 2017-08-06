Бельгийка Тиам стала чемпионкой мира в семиборье

Золотую медаль в семиборье на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне завоевала Нафисату Тиам из Бельгии. Серебряным призером, уступив чемпионке 88 баллов, стала немка Каролин Шефер. Третье место на пьедестале почёта заняла голландка Анук Феттер. Соревнования в семиборье проходили в течение двух дней.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания

Женщины. Семиборье

1. Нафисату Тиам (Бельгия) – 6784.

2. Каролин Шефер (Германия) – 6696.

3. Анук Феттер (Нидерланды) – 6636.