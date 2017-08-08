Шубенков: здесь лёгкая атлетика по главному каналу, а у нас вокруг один Малахов

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в Лондоне россиянин Сергей Шубенков рассказал о реакции на его решение выступать под нейтральным флагом.

«Было дело, решили меня „похайпить“. Вот сейчас нашёлся только один деятель, который мне в соцсетях написал, что я предатель, раз выиграл медаль под нейтральным флагом. А в целом всё хорошо, все поздравляют. Но я тогда вообще не заморачивался — да, лавина, ну и что?

Мне вообще за державу, скорее, обидно. Вот включите здесь BBC — лёгкая атлетика по главному каналу идёт. На первой кнопке прямая трансляция от корки до корки, до покоса, и потом с полчаса идёт аналитика. У нас можете представить такое? Первый канал чемпионат мира по футболу, может, покажет, и всё. Нет, у нас вокруг один Малахов. Мне кажется, эта контекстная реклама про Малахова скоро доконает — кликнул, я что ли, куда-то? Сколько можно это обсасывать? Но, увы, у нас люди это любят. Немножко другая, значит, специфика", — приводит слова Шубенкова «Р-Спорт».