Кендрикс выиграл ЧМ в прыжках с шестом, Лявильни — третий

Американец Гэвин Сэм Кендрикс победил в прыжках с шестом на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне. Серебро завоевал поляк Пётр Лисек, а замкнул тройку призёров действующий рекордсмен мира француз Рено Лявильни, уступивший Лисеку по попыткам.
Россиянин Илья Мудров, выступавший под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, не преодолел квалификацию.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания
Мужчины. Прыжки с шестом
1. Гэвин Сэм Кендрикс (США) – 5,95 м.
2. Пётр Лисек (Польша) – 5,89 м.
3. Рено Лявильни (Франция) – 5,89 м.