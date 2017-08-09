Кендрикс выиграл ЧМ в прыжках с шестом, Лявильни — третий

Американец Гэвин Сэм Кендрикс победил в прыжках с шестом на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне. Серебро завоевал поляк Пётр Лисек, а замкнул тройку призёров действующий рекордсмен мира француз Рено Лявильни, уступивший Лисеку по попыткам.

Россиянин Илья Мудров, выступавший под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, не преодолел квалификацию.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания

Мужчины. Прыжки с шестом



1. Гэвин Сэм Кендрикс (США) – 5,95 м.

2. Пётр Лисек (Польша) – 5,89 м.

3. Рено Лявильни (Франция) – 5,89 м.