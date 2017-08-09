Шубенков пропустит зимний сезон

Тренер серебряного призёра чемпионата мира 2017 года в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов сообщил, что его подопечный не выступит в ближайшем зимнем сезоне. В летнем сезоне Сергей ещё выступит на двух этапах «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме и Брюсселе, а также на соревнованиях в Загребе.

«22 августа по просьбе Сергея мы на базе в Новогорске намерены провести небольшой тренировочный сбор, ему хочется на высокой ноте завершить этот летний сезон. Что касается зимы, то её мы однозначно пропустим», — приводит слова Клевцова ТАСС.

С 1 по 4 марта 2018 года в Бирмингеме пройдёт чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении.