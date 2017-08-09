175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

ПКР совместно с РУСАДА участвует в развитии института «информаторов» в РФ

9 августа 2017, среда. 17:25 Другие

Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Международный паралимпийский комитет (МПК) отчёт о ходе работы по восстановлению членства ПКР за июль 2017 года. В прошедшем месяце работа ПКР в первую очередь была обращена на выполнение критериев, связанных с «формирование сильной антидопинговой культуры». Усилия направлены на содействие в создании открытой среды по информированию о нарушениях антидопинговых правил и повышение уровня осведомленности спортсменов и персонала спортсменов сборных команд России в вопросах антидопингового обеспечения, сообщает пресс-служба ПКР.

Согласно рекомендациям Рабочей группы МПК по восстановлению членства ПКР в МПК 19 августа 2017 года в Доме паралимпийского спорта ПКР проведёт официальный запуск «горячей линии» ПКР по информированию о возможных нарушениях антидопинговых правил. Одновременно будет дан старт Образовательной антидопинговой программе ПКР, разработанной в сотрудничестве с Рабочей группой МПК, РУСАДА и независимыми экспертами ВАДА.

Вместе с тем в рамках реализации Национального плана борьбы с допингом в российском спорте ПКР совместно с РУСАДА активно участвует разработке и реализации мер по развитию института «информаторов», подготовке предложений по организации системы добровольного тестирования спортсменов. ПКР также внёс свои предложения по внедрению мер, устанавливающих ограничения и запреты для лиц, понесших наказания за нарушение антидопинговых правил, вплоть до лишения права дальнейшей работы в сфере физической культуры и спорта, и представил рекомендации по созданию в общероссийских спортивных федерациях по видам спорта структурных подразделений по борьбе с допингом.

Источник: Паралимпийский комитет России Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ВАДА Допинг Паралимпиада
Новости. Другие
9 августа 2017, среда
17:45 Хансен продолжит рекордную серию участия в велогонках Гранд-тура
17:25 ПКР совместно с РУСАДА участвует в развитии института «информаторов» в РФ
16:43 Американцы лидируют по количеству положительных допинг-проб в 2017 году
16:33 Клишина: я думала о приёме допинга, когда мне было 15 лет
15:40 Шубенков: можно порадоваться за Гэтлина. У человека судьба тяжёлая
14:27 Российские легкоатлеты не выступят на Универсиаде в Тайбэе
13:58 Идинов: победа в спринте в отборе на ЧМ стала для меня сюрпризом
13:40 Идинов и Дмитриева победили в спринте в отборе на ЧМ по летнему биатлону
13:02 МОК опроверг слухи о допуске сборной РФ на ОИ-2018 за $ 100 млн
12:42 Ватерполисты РФ вышли в плей-офф юниорского ЧМ по водному поло
12:09 Волков: жаль, что лучший период карьеры Вятчанин потратил на улаживание споров
11:54 Шубенков пропустит зимний сезон
10:58 Боуи может пропустить эстафету на чемпионате мира в Лондоне
10:47 Шпотакова: на олимпийском стадионе Лондона я непобедима
10:34 Босс: в финале ЧМ в Лондоне я словно поставил всё на «красное» и выиграл
09:55 Стал известен состав сборной России по гребле на чемпионат мира в Сарасоте
09:44 Путин наградил победителя турнира по самбо в Сочи Василевского
09:39 Щебелин победил на 13-м этапе велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme
09:33 Бабиков: под конец сбора от усталости уже тяжело общаться с окружающими
09:26 Бугаевский стал победителем первенства России в классе «Финн»
09:23 МФК «Спартак» приступил к тренировкам на паркете
06:45 Карякин не смог обыграть Ананда в шестом туре Grand Chess Tour в Сент-Луисе
04:10 Сборная России по боевому самбо одолела сборную мира на турнире «Плотформа S-70»
00:15 Кендрикс выиграл ЧМ в прыжках с шестом, Лявильни — третий
00:08 Ван Никерк стал чемпионом мира в беге на 400 метров
8 августа 2017, вторник
23:50 Француз Босс победил в беге на 800 м на ЧМ по лёгкой атлетике в Лондоне
23:36 Кениец Кипруто — чемпион мира в беге на 3000 метров с препятствиями
23:25 Белорусский лыжник Долидович начал сбор средств на подготовку к Олимпиаде-2018
22:49 Шпотакова победила в метании копья на ЧМ по лёгкой атлетике в Лондоне
21:58 IAAF разрешила Ласицкене поменять место проживания на ЧМ в Лондоне
20:27 Закарин и ещё три россиянина выступят за Katusha-Alpecin на «Вуэльте»
19:45 Серкина и Попова — 4-е в эстафете на юниорском ЧМ по современному пятиборью
19:45 Шубенков: пожалуйста, перестаньте спрашивать про нейтральный статус
19:29 Кюнг выиграл второй этап веломногодневки Мирового тура Binck Bank Tour
18:58 Группа Перевозчикова начала сбор в Бельмекене
18:26 Дуйшебаев: если скажут, что надо сделать сборную России чемпионом мира, откажусь
17:48 Шубенков: здесь лёгкая атлетика по главному каналу, а у нас вокруг один Малахов
17:30 Сень: когда я настраивала кадр, Путин вдруг произнёс: «Бобёр, открой глаза»
16:24 Олимпийский чемпион Таллент не выступит в ходьбе на 50 км на ЧМ в Лондоне
15:52 В «Московском Поло Клубе» прошёл Кубок Федерации по конному поло
14:52 Агент Гэтлина: слова Коэ о Джастине негуманны и неспортивны
14:08 Пригода — второй в общем зачёте Кубка мира после двух этапов
13:46 Расследование не обнаружило нарушений закона со стороны экс-главы ЕОК Хикки
13:17 Шляхтин: если бы у Шубенкова было больше стартов, он мог выиграть золото ЧМ
12:13 Скардино: если мы не спрашиваем, Бьорндален советов не даёт
Все новости RSS
Партнерский контент