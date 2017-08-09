ПКР совместно с РУСАДА участвует в развитии института «информаторов» в РФ

Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Международный паралимпийский комитет (МПК) отчёт о ходе работы по восстановлению членства ПКР за июль 2017 года. В прошедшем месяце работа ПКР в первую очередь была обращена на выполнение критериев, связанных с «формирование сильной антидопинговой культуры». Усилия направлены на содействие в создании открытой среды по информированию о нарушениях антидопинговых правил и повышение уровня осведомленности спортсменов и персонала спортсменов сборных команд России в вопросах антидопингового обеспечения, сообщает пресс-служба ПКР.

Согласно рекомендациям Рабочей группы МПК по восстановлению членства ПКР в МПК 19 августа 2017 года в Доме паралимпийского спорта ПКР проведёт официальный запуск «горячей линии» ПКР по информированию о возможных нарушениях антидопинговых правил. Одновременно будет дан старт Образовательной антидопинговой программе ПКР, разработанной в сотрудничестве с Рабочей группой МПК, РУСАДА и независимыми экспертами ВАДА.

Вместе с тем в рамках реализации Национального плана борьбы с допингом в российском спорте ПКР совместно с РУСАДА активно участвует разработке и реализации мер по развитию института «информаторов», подготовке предложений по организации системы добровольного тестирования спортсменов. ПКР также внёс свои предложения по внедрению мер, устанавливающих ограничения и запреты для лиц, понесших наказания за нарушение антидопинговых правил, вплоть до лишения права дальнейшей работы в сфере физической культуры и спорта, и представил рекомендации по созданию в общероссийских спортивных федерациях по видам спорта структурных подразделений по борьбе с допингом.