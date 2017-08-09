Китаянка Гун Лицзяо стала чемпионкой мира в толкании ядра

Золотую медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне, в толкании ядра завоевала китайская спортсменка Гун Лицзяо. В лучшей попытке чемпионка мира отправила снаряд на отметку 19,94 метра. Серебряным призёром соревнований стала венгерская спортсменка Анита Мартон, уступившая результату победительницы 45 см. Бронзу завоевала американка Мишель Картер.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания
Толкание ядра. Женщины
1. Гун Лицзяо (Китай) – 19,94.
2. Анита Мартон (Венгрия) – 19,49.
3. Мишель Картер (США) – 19,14.