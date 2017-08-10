Белорусский таэквондист дисквалифицирован на четыре года за мельдоний

Белорусский таэквондист Арман-Маршалл Силла получил четырёхлетнюю дисквалификацию за употребление мельдония. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд в Лозанне по апелляции спортсмена, сообщает Национальное антидопинговое агентство Беларуси.



Спортивный арбитражный суд постановил удовлетворить апелляцию, поданную 17 января Всемирным антидопинговым агентством на решение дисциплинарной комиссии Белорусской федерации таэквондо по делу Армана-Маршала Силлы, а решение дисциплинарной Комиссией – аннулировать.



Таким образом, Арман-Маршал Силла отстранён от участия во всех соревнованиях с 20 июля 2017 года по 6 апреля 2021-го. Все результаты спортсмена за период 13 июля – 11 августа 2016 года будут аннулированы.

