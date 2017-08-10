Комитет спортсменов ВАДА попросил предоставить статистику тестирования РУСАДА

Комитет спортсменов Всемирного антидопингового агентства попросил опубликовать статистику тестирования Российского антидопингового агентства и раскрыть информацию о доступе в закрытые города, сообщает официальный сайт ВАДА.

Также комитет обратился к Международному олимпийскому комитету и Международному паралимпийскому комитету с просьбой о предоставлении чёткой информации о результатах перепроверки допинг-проб с Игр в Сочи.

Заседание комитета состоялось в Лондоне, где проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике.