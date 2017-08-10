Дмитриева: на сборах Трефилов ни секунды не сидит на месте, сгусток энергии

Капитан тольяттинской «Лады» и сборной России по гандболу Дарья Дмитриева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину рассказала о работе под руководством Евгения Трефилова.

«Мне кажется, в сборах Трефилова ничего необычного нет. Гандбольный зал, «тренажёрка», мячи, скакалки, тяжёлые мячи… Наверное, всё дело в системе, по которой эти сборы проходят. С нами вновь работал Василий Иванович Тхорев, который помогал команде и перед Олимпиадой. Он помогал нашему главному тренеру выстраивать тренировочный процесс оптимальным образом.



На матчах он, конечно, сверхэмоционален. Но он и на сборах ни секунды не сидит на месте, всегда что-то показывает, объясняет. Такого, чтобы он просто сидел и наблюдал за процессом, я не помню. Остановит, отчитает, расскажет, как и что именно надо. Сгусток энергии просто», — рассказала Дмитриева.