Американец Тейлор — чемпион мира-2017 в тройном прыжке

Американец Кристиан Тейлор первенствовал в тройном прыжке на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне (Великобритания). Второе место занял его соотечественник Уилл Клэй, а бронзовую награду завоевал португалец Нелсон Эвора.
Российские спортсмены, выступающие на соревнованиях под нейтральным флагом, в этой дисциплине участия не принимали.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания
Мужчины. Тройной прыжок
1. Кристиан Тейлор (США) – 17,68 м.
2. Уилл Клэй (США) – 17,63 м.
3. Нельсон Эвора (Португалия) – 17,19 м.