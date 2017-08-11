Американец Тейлор — чемпион мира-2017 в тройном прыжке

Американец Кристиан Тейлор первенствовал в тройном прыжке на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне (Великобритания). Второе место занял его соотечественник Уилл Клэй, а бронзовую награду завоевал португалец Нелсон Эвора.

Российские спортсмены, выступающие на соревнованиях под нейтральным флагом, в этой дисциплине участия не принимали.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания

Мужчины. Тройной прыжок



1. Кристиан Тейлор (США) – 17,68 м.

2. Уилл Клэй (США) – 17,63 м.

3. Нельсон Эвора (Португалия) – 17,19 м.