Шорт-трекист Ан одержал первую победу в олимпийском сезоне

Начальник сборной России по шорт-треку Анна Максименко рассказала о результатах шорт-трекистов в первом старте на Кубке Союза конькобежцев России в Новогорске. В первом забеге на дистанции 500 м победил шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан (42,990). Вторым стал действующий абсолютный чемпион Европы по шорт-треку Семён Елистратов (45,670), третьим – Артём Денисов (52,380).

У женщин первой стала трёхкратная чемпионка Европы Софья Просвирнова (44,460), второй — Юлия Шишкина (44,690), третьей –Екатерина Константинова (45,210), сообщает «Р-Спорт».