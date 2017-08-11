175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Голландец Бом выиграл 5-й этап велогонки BinckBank Tour и возглавил общий зачёт

11 августа 2017, пятница. 20:06 Другие

Голландский велогонщик Ларс Бом из команды LottoNL-Jumbo выиграл пятый этап многодневки BinckBank Tour и стал лидером общего зачёта. Вторым на этапе финишировал словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe), проигравший победителю 3 секунды, замкнул тройку бельгиец Грег ван Авермат (BMС).

В общем зачёте после пяти этапов второе место вслед за Бомом занимет Саган. На третьей позиции расположился голландец Том Дюмулен из Sunweb.

Велоспорт на шоссе. Мировой тур. BinckBank Tour
5-й этап. 167 км

1. Ларс Бом (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – 3:43.46.
2. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – отставание 0.03.
3. Грег ван Авермат (Бельгия, BMС) – то же время.

Общий зачёт после 5-го этапа

1. Ларс Бом (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – 15:23.17.
2. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – отставание 0.02.
3. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb) — +0.08.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
11 августа 2017, пятница
20:06 Голландец Бом выиграл 5-й этап велогонки BinckBank Tour и возглавил общий зачёт
19:35 Гандболистки РФ одержали победу над австрийками на ЧЕ U17
19:23 Шорт-трекист Ан одержал первую победу в олимпийском сезоне
19:09 «Спартак» и ЦСКА выиграли первые матчи 1/4 финала ЧР по пляжному футболу
18:26 Крюков: надеюсь, что до старта под нейтральным флагом на ОИ-2018 дело не дойдёт
17:58 Бегунья Фирова не хочет возвращать медали ОИ, которых лишена из-за допинга
17:39 «Матч ТВ»: новость об отказе от показа ОИ-2018 не соответствует действительности
16:46 Лысенко: немного страшно выступать на дебютном для себя чемпионате мира
16:34 Уткин: «Матч ТВ» свернул активность по организации работы на Олимпиаде-2018
16:06 Шорт-трекист Елистратов обошёл Ана в первом старте сезона в Новогорске
15:59 Шкуренёв — 15-й после трёх видов десятиборья на чемпионате мира в Лондоне
15:26 Лысенко и Иванюк вышли в финал чемпионата мира в прыжках в высоту
15:05 4 российские летающие лыжницы прошли квалификацию на этапе летнего ГП во Франции
15:02 Шкуренёв поднялся на 12-е место после двух видов десятиборья на ЧМ в Лондоне
14:02 Джон получила серьёзную травму в квалификации ЧМ в беге на 100 м с барьерами
14:01 Чемпионат Европы по BMX в 2019 году примет Валмиера
13:34 Иванов: Прудников возвращается в «Синару». На 99% он будет в команде
13:28 Власов вошёл в состав сборной России на ЧМ по греко-римской борьбе в Париже
13:28 Шкуренёв — 25-й после первого вида десятиборья на чемпионате мира в Лондоне
12:46 Пригода вышел в финал этапа КМ на 50 м брассом, Морозов — на 100 м комплексом
12:39 Тарасевич вышел в финал этапа КМ в Эйндховене на дистанции 100 м на спине
11:54 Маквала: меня сняли с дистанции 400 м на ЧМ не из-за того, что я был болен
11:09 Гамидов: Дагестан заинтересован в проведении ЧЕ по борьбе в 2018 году
10:53 К. Нагучев завоевал золото на юношеском чемпионате мира по дзюдо в Чили
10:46 Двукратный призёр ОИ Лобышева открыла школу по конькобежному спорту и шорт-треку
10:08 Ватерполисты РФ проиграли итальянцам в плей-офф юниорского ЧМ в Белграде
09:41 Около 40 человек обратились к врачам после вспышки гастроэнтерита на ЧМ-2017
09:34 Гулиев: я провёл свой лучший забег в нужное время
03:56 Карякин победил Со, Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном в Сент-Луисе
01:03 Коротышкин: Вятчанин сделал инвестиции в олимпийское золото
00:31 Ласицкене: в первом прыжке «спала». Надеюсь, в финале этого не повторится
00:23 Американец Тейлор — чемпион мира-2017 в тройном прыжке
00:05 Турок Гулиев завоевал золото ЧМ по лёгкой атлетике в беге на 200 метров
00:01 Картер победила на ЧМ по лёгкой атлетике в беге на 400 метров с барьерами
10 августа 2017, четверг
23:01 Прыгунья в высоту Ласицкене победила в квалификации ЧМ в Лондоне
22:47 Седойкина: гандбол стал популярнее, его больше не путают с регби или водным поло
21:25 Касперович: натаскивать Пантову на результат смысла не имеет
20:22 Российские лучники и лучницы проиграли в полуфиналах этапа КМ в Берлине
19:44 Дмитриева: на сборах Трефилов ни секунды не сидит на месте, сгусток энергии
19:12 Бельгиец Тёнс выиграл этап веломногодневки Мирового тура BinckBank Tour
18:43 Щебелин стал победителем веломарафона Red Bull Trans-Siberian Extreme
17:42 18-летняя казахстанская биатлонистка Арина Пантова будет выступать за Россию
17:38 Глава комиссии атлетов ВАДА: IAAF поступила эффективнее МОК в ситуации с Россией
17:26 Зеппельт: с самого начала было понятно, что Бах защищает Россию
16:32 МОК: мы внимательно следим за ситуацией на Корейском полуострове
Все новости RSS
Партнерский контент