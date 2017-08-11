Голландец Бом выиграл 5-й этап велогонки BinckBank Tour и возглавил общий зачёт

Голландский велогонщик Ларс Бом из команды LottoNL-Jumbo выиграл пятый этап многодневки BinckBank Tour и стал лидером общего зачёта. Вторым на этапе финишировал словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe), проигравший победителю 3 секунды, замкнул тройку бельгиец Грег ван Авермат (BMС).

В общем зачёте после пяти этапов второе место вслед за Бомом занимет Саган. На третьей позиции расположился голландец Том Дюмулен из Sunweb.

Велоспорт на шоссе. Мировой тур. BinckBank Tour

5-й этап. 167 км

1. Ларс Бом (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – 3:43.46.

2. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – отставание 0.03.

3. Грег ван Авермат (Бельгия, BMС) – то же время.

Общий зачёт после 5-го этапа

1. Ларс Бом (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – 15:23.17.

2. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – отставание 0.02.

3. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb) — +0.08.