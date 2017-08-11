Морозов выиграл заплыв на 100 м комплексом на этапе КМ в Нидерландах

Российский спортсмен Владимир Морозов одержал победу в заплыве на 100 метров комплексом на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Эйндховене (Нидерланды). Морозов преодолел дистанцию за 50,70 секунды. Ставшего вторым Кеннета То из Гонконга россиянин опередил на 1,25 секунды. Третьим финишировал голландский пловец Кайл Столк.

Плавание. Кубок мира. Третий этап. Эйндховен, Нидерланды

Мужчины. Комплекс. 100 метров

1. Владимир Морозов (Россия) – 50,70.

2. Кеннет То (Гонконг) – 51,95.

3. Кайл Столк (Нидерланды) – 52,18.